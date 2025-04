Rompipallone.it - Verso Bayern Monaco-Inter, crisi infortuni per Kompany: si ferma anche il top player

, ancora brutte notizie per Komapany: il topsiai boxSi fa sempre più vicina la sfida valida per i quarti di finale di Champions League traed. In queste occasioni non mancano certamente i colpi di scena che possono in qualche modo portare notizie soddisfacenti alla squadra ma allo stesso temponovità poco rassicuranti.E questo è il caso proprio delche, questa sera in sfida contro l’Augsburg, ha dovuto fare i conti con l’ennesimoo che costerà molto caro aperde il topL’elenco degli infortunati percontinua ad allungarsi portando con séil fantasista tedesco, Jamal Musiala. Il calciatore si è accasciato al suolo tastandosi immediatamente la parte posteriore della coscia sinistra e successivamente lo staff medico ha fornito il suo aiuto al tedesco, visibilmente in difficoltà nel proseguire da solo per uscire dal campo.