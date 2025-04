Quotidiano.net - Approvato il Decreto sicurezza: tutte le novità. Meloni: “Avevamo promesso un'Italia più sicura”

Roma, 4 aprile 2025 – “oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo: più strumenti e tutele per le Forze dell'Ordine, tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati illegalmente, maggior rigore contro chi delinque e molte altre misure a tutela delladei cittadini”. Lo ha annunciato questa sera la premier Giorgiaal termine di un lungo Cdm. E poi esulta: “un'piùe stiamo mantenendo quella promessa. Il Governo continuerà a lavorare con determinazione su questa strada”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio. Cosa prevede illegge Tra le, le nuove disposizioni urgenti in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.