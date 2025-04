Basket la Virtus Bologna si aggiudica il derby italiano in Eurolega con l’Olimpia Milano

Virtus Bologna si aggiudica il secondo derby italiano stagionale in Eurolega! I bolognesi piegano alla Segafredo Arena l’Olimpia Milano per 90-70 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, azzerando così del tutto le possibilità per i milanesi di sperare in un accesso ai play-in complici anche i risultati di Stella Rossa e Real Madrid. 16 punti di uno scatenato Matt Morgan per i bolognesi, con 15 punti di Will Clyburn e 14 di Tornike Shengelia – Zach LeDay top scorer per i meneghini con 19 punti messi a referto.Gillespie sblocca il punteggio dopo quasi un minuto (0-2), con la Virtus Bologna che prende le misure piazzando un break di 9-0 (9-2). Shields dalla lunetta interrompe l’emorragia meneghina (9-4), con i bolognesi che rispondono prontamente grazie a Clyburn (13-5). Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna si aggiudica il derby italiano in Eurolega con l’Olimpia Milano Leggi su Oasport.it Lasiil secondostagionale in! I bolognesi piegano alla Segafredo Arenaper 90-70 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, azzerando così del tutto le possibilità per i milanesi di sperare in un accesso ai play-in complici anche i risultati di Stella Rossa e Real Madrid. 16 punti di uno scatenato Matt Morgan per i bolognesi, con 15 punti di Will Clyburn e 14 di Tornike Shengelia – Zach LeDay top scorer per i meneghini con 19 punti messi a referto.Gillespie sblocca il punteggio dopo quasi un minuto (0-2), con lache prende le misure piazzando un break di 9-0 (9-2). Shields dalla lunetta interrompe l’emorragia meneghina (9-4), con i bolognesi che rispondono prontamente grazie a Clyburn (13-5).

