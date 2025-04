TikTok Trump estende scadenza | Non vogliamo oscurarlo

Trump ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per sabato 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. "La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L'accordo richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni.

