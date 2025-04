Maturità 2025 | ammessi con almeno sei in tutte le materie e in condotta

2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito che i criteri di ammissione all'esame di Maturità 2025 restano invariati per quanto riguarda la valutazione delle discipline scolastiche. Le precisazioni arrivano in risposta a diverse richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle nuove normative introdotte dalla legge.

