Tiro a segno Sift Kaur Samra trionfa nella carabina 3 posizioni in Coppa del Mondo seconda Mangold

Sift Kaur Samra la seconda giornata dedicata alla tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno. La tiratrice indiana si è infatti imposta sulla concorrenza nell’entusiasmante prova dedicata alla carabina 3 posizioni 50 m femminile, rendendosi artefice di una prestazione d’alto profilo. Nello specifico l’atleta ha raggiunto il totale di 458.6, superando ampiamente nelle ultime battute la teutonica Anita Mangold, piazzatasi al secondo posto con 455.3 precedendo la kazaka Irina Altukhova, terza a 455.9. Quarto posto poi per la cinese Zifei Wang, abile a stampare 436 piazzandosi davanti alla connazionale Wanru Miao, quinta con 425.8, alla britannica Nelle Stark, sesta a 415.3, all’austriaca Olivia Hofmann, settima a 404.7, ed alla svizzera Emely Jaeggi, ottava con 403. Oasport.it - Tiro a segno, Sift Kaur Samra trionfa nella carabina 3 posizioni in Coppa del Mondo, seconda Mangold Leggi su Oasport.it Termina con il trionfo dilagiornata dedicata alla tappa inaugurale delladel2025 di. La tiratrice indiana si è infatti imposta sulla concorrenza nell’entusiasmante prova dedicata alla50 m femminile, rendendosi artefice di una prestazione d’alto profilo. Nello specifico l’atleta ha raggiunto il totale di 458.6, superando ampiamente nelle ultime battute la teutonica Anita, piazzatasi al secondo posto con 455.3 precedendo la kazaka Irina Altukhova, terza a 455.9. Quarto posto poi per la cinese Zifei Wang, abile a stampare 436 piazzandosi davanti alla connazionale Wanru Miao, quinta con 425.8, alla britannica Nelle Stark, sesta a 415.3, all’austriaca Olivia Hofmann, settima a 404.7, ed alla svizzera Emely Jaeggi, ottava con 403.

