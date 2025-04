Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1 settembre 2025 In Aggiornamento

personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei Posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l'esito .

