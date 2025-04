Lopinionista.it - Si avvicina il carbonara day, da tradizione a mitologia

MILANO – Solo rigorosamente pecorino, guanciale tagliato a julienne, uova cremose non stracciate: c’è ormai una vera e propria liturgia sulla, piatto legato nell’immaginario allaromana ma in realtà creato negli anni del dopoguerra con l’arrivo degli americani (e delle loro scorte alimentari) non solo nella capitale ma in tutto il Paese. Ricetta che è cambiata nel tempo, ha spiegato Alberto Grandi, professore associato di Storia del cibo all’Università di Parma, autore nel 2018 di ‘Denominazione di Origine Inventata: le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani’, che in vista delday del 6 aprile è stato intervistato da Coop Alleanza 3.0.Secondo Grandi c’è “una deriva che ha colpito in particolare la, ma che in realtà si può applicare a tutta la cucina italiana, ormai diventata una sorta di totem intoccabile, dove chiunque può alzarsi e dire ‘Si fa così, si è sempre fatto così’.