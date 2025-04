Infortunio Musiala Eberl | Non sembra niente di buono Escludo un recupero per l’Inter? Sì

Infortunio Musiala, nel post-partita il direttore sportivo Max Eberl ha parlato in merito allo stop del trequartista classe 2003Ennesima tegola per il Bayern Monaco, che non potrà contare su Jamal Musiala almeno per la partita di martedì sera all’Allianz Arena contro l’Inter. L’attaccante della squadra bavarese, che ha subito un Infortunio durante il match contro l’Augsburg, è considerato fuori gioco per il quarto di finale di Champions League, come dichiarato dal direttore sportivo del club, Max Eberl ai microfoni della Bild. Quest’ultimo, subito dopo il termine della partita alla WWK-Arena, ha confermato l’assenza del giocatore contro i nerazzurri, dichiarando: «Musiala? Non sembra niente di buono. Escludo un recupero per l’Inter? Sì». Il centrocampista tedesco, che ha segnato il gol del pareggio, è stato sostituito al 54? da Muller, il quale non riusciva a rialzarsi e ha ricevuto assistenza da due membri dello staff medico del Bayern. Internews24.com - Infortunio Musiala, Eberl: «Non sembra niente di buono. Escludo un recupero per l’Inter? Sì» Leggi su Internews24.com di Redazione, nel post-partita il direttore sportivo Maxha parlato in merito allo stop del trequartista classe 2003Ennesima tegola per il Bayern Monaco, che non potrà contare su Jamalalmeno per la partita di martedì sera all’Allianz Arena contro. L’attaccante della squadra bavarese, che ha subito undurante il match contro l’Augsburg, è considerato fuori gioco per il quarto di finale di Champions League, come dichiarato dal direttore sportivo del club, Maxai microfoni della Bild. Quest’ultimo, subito dopo il termine della partita alla WWK-Arena, ha confermato l’assenza del giocatore contro i nerazzurri, dichiarando: «? Nondiunper? Sì». Il centrocampista tedesco, che ha segnato il gol del pareggio, è stato sostituito al 54? da Muller, il quale non riusciva a rialzarsi e ha ricevuto assistenza da due membri dello staff medico del Bayern.

