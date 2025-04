Eurolega la Virtus vola e batte Milano nel derby d’Italia

Virtus che cala il tris e dopo Alba Berlino e Reggio Emilia batte anche l'A7 Armani Milano, nel penultimo turno di Eurolega imponendosi 90-70, in una Segafredo Arena che saluta nel migliore dei modi, una una vittoria, tanto pubblico e una bella prestazione di squadra questa stagione europea dei bianconeri. Vince netto la Virtus, con Milano che vede sfumare proprio nel giorno del derby italiano, il proprio accesso ai play-in con la sconfitta patita sotto le Due Torri. Il sesto scontro stagionale tra Virtus e Milano chiede l'avventura casalinga di Eurolega dei bianconeri in l'atmosfera calda. Sarà per le parole di Zanetti in settimana, sarà per gli ultimi risultati della squadra, sarà per l'avversaria, l'eterna rivale Armani, ma il clima è caldo, con una bella cornice di pubblico presente.

