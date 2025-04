Thesocialpost.it - “Lo abbiamo ucciso”, Israele annuncia la morte dell’assassino della famiglia Bibas

L’esercito israeliano ha confermato l’uccisione di Mohammed Hassan Mohammed Awad, uno dei comandanti delle Brigate Mujahideen, responsabile di numerosi crimini contro i cittadini israeliani. Awad è stato colpito in un attacco a Gaza City. Era noto per il suo ruolo cruciale nel rapimento, che ha scosso l’opinione pubblica internazionale.Il rapimentoNel settembre 2023, Awad e altri membri delle Brigate Mujahideen avevano infiltrato il kibbutz di Nir Oz, rapendo Shiri, Jarden, e i loro due figli, Kfir e Ariel. Questi bambini, dai capelli rossi, sono diventati simbolo del dramma degli ostaggi, tra le vittime più giovani del conflitto. Il loro destino tragico ha segnato un capitolo doloroso nelle tensioni trae Gaza. L’IDF (Israel Defense Forces) ha dichiarato che Awad potrebbe essere stato coinvolto anche nell’assassinio degli ostaggi, inclusi Gad e Judi Lynn Weinstein, rapiti e uccisi in circostanze simili.