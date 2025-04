Thesocialpost.it - Vittorio Sgarbi non ce la fa, annullato lo spettacolo finale. Come sta davvero

COSSATO – Lo“Natività” di, previsto per venerdì 11 aprile al Teatro Comunale, è statoper gravi motivi di salute del critico d’arte. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori della stagione teatrale, promossa dal Comune e dal Contato del Canavese. In sostituzione, andrà in scena con un giorno d’anticipo “Tempi moderni” di Paolo Hendel, giovedì 10 aprile.è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova da fine marzo in seguito a un aggravarsi della sua sindrome depressiva, una condizione che da mesi ne compromette la tenuta psicofisica. A rendere più complesso il quadro clinico, secondo fonti mediche, è stata la progressiva perdita di appetito e un dimagrimento accentuato, che ha reso necessario l’intervento ospedaliero.