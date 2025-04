Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame

incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. I primi incassi ottenuti dal film Grazie ai primi dati, Un film Minecraft ha superato l'horror prodotto da Blumhouse e Universal, di cui sta per arrivare il sequel, che era arrivato a quota 10.3 milioni di dollari. Super Mario Bros. Il film non ha invece avuto . Movieplayer.it - Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame Leggi su Movieplayer.it I primi dati degliottenuti da Unsembrano portare a potenzialiper un adattamento cinematografico di un videogioco. Unha stabilito un nuovoper un adattamento di un videogioco: ilcon star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Iltargato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. I primiottenuti dalGrazie ai primi dati, Unha superato l'horror prodotto da Blumhouse e Universal, di cui sta per arrivare il sequel, che era arrivato a quota 10.3 milioni di dollari. Super Mario Bros. Ilnon ha invece avuto .

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame. Un Film Minecraft non vuole canonizzare la storia del gioco, afferma il regista. Un Film Minecraft non vuole canonizzare la storia del gioco, afferma il regista. Domani potrebbe essere lanciato il Triple Bundle di Minecraft, con tre giochi e delle monete per il negozio. Minecraft: come configurare un proprio server per giocare tra amici. Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame. Ne parlano su altre fonti

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - La risposta esatta è: Minecraft Dopo anni di speculazioni e anticipazioni, il film di Minecraft è arrivata . Basato sul celebre videogioco sandbox di Mojang Studios, il film promette di portare sul gr ... (informazione.it)

Minecraft: il film potrebbe aprire la strada a un sequel, parola del regista Jared Hess - Il regista Jared Hess esprime entusiasmo per un possibile sequel del film di Minecraft, evidenziando l'immenso potenziale narrativo del franchise e le opportunità commerciali per Warner Bros. (ecodelcinema.com)

Un Film Minecraft non vuole canonizzare la storia del gioco, afferma il regista - Un Film Minecraft non è canonico, ossia non mira a stabilire un canone narrativo di Minecraft, che di fatto non esiste. Minecraft è un gioco sandbox che può essere giocato come si vuole ... (multiplayer.it)