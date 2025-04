Calabria in dubbio | Non so se salterò l’Inter Coppa Italia? Buona fortuna al Milan

Intervistato da Sky Sport alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, dove sta assistendo alla gara di Eurolega tra le V Nere e l'Olimpia Milano, il terzino del Bologna Davide Calabria aggiorna sulle sue condizioni dopo l'infortunio rimediato nei giorni scorsi. Le parole anche sulla gara in arrivo con l'Inter.

LE PAROLE – «Mi è andata anche bene perché l'Intervento è stato involontario ma brutto. È una distorsione classica alla caviglia che ha interessato anche i legamentini, avremo queste tre settimane poi vedremo giorno dopo giorno. salterò Napoli e Atalanta, poi per l'Inter e per il ritorno di Coppa Italia con l'Empoli vedremo. Non dico niente.»

PARTITE – «Affrontiamo tante squadre forti, praticamente tutte le prime in classifica.

