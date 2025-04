Kompany su Musiala | Ha sentito il tendine del ginocchio non so altro

Dopo la partita tra Augusta e Bayern Monaco, Vincent Kompany, l'allenatore della squadra bavarese, ha commentato l'infortunio di Jamal Musiala rimediato intorno al minuto 51. Il tedesco ha lasciato il campo a braccia ed è rientrato immediatamente negli spogliatoi, e adesso è in forte dubbio per la partita di martedì con l'Inter. Di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore del Bayern Monaco. LE PAROLE DI VINCENT Kompany – «Ha avvertito un problema con il tendine del ginocchio. Non ho ulteriori dettagli al momento. Dobbiamo attendere e vedere. Dobbiamo sopperire alla sua assenza con la squadra. Non è una scusa, dobbiamo andare avanti, Speriamo che quando Jamal tornerà, avremo vinto le nostre partite e lui potrà aiutarci di nuovo.

Kompany: "Musiala ha sentito il tendine del ginocchio, non so altro. Ma niente scuse". Quanti infortunati per il Bayern Monaco: tutti i possibili assenti ai quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Il Bayern fa suo il derby con l'Augsburg e allunga in vetta.

