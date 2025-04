Inter-news.it - Genoa, vittoria salvezza contro l’Udinese! Decisivo Zanoli

Ilfa festa al Ferraris: battuta1-0 nell’anticipo della 31ª giornata di Serie A esempre più in cassaforte per la squadra allenata da Patrick Vieira. Si tratta della quintanelle ultime sei partite giocate in casa. DI MISURA – Ilvince 1-0in una partita tutt’altro che emozionante, bloccata a lungo a centrocampo e avara di vere occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno cercato più di non prenderle che di colpire, ma l’episodio chiave è arrivato nella ripresa, dopo una prima frazione priva di emozioni. La chance più clamorosa l’ha avutaal 47’, quando Lorenzo Lucca si è trovato tutto solo davanti alla porta, ma ha incredibilmente calciato fuori con lo specchio spalancato.ha provato a reagire nei minuti finali, trovando anche il gol del pari al 93’ con Rui Modesto, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dopo il check del VAR.