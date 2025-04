Quotidiano.net - Soccorritrice del 118 investita e uccisa: un prete indagato per omicidio stradale

Leggi su Quotidiano.net

Bari, 4 aprile 2025 – Alla notizia che ha scosso la comunità di Turi e Bisceglie - la morte di Fabiana Chiarappa, una giovanedel 118 e giocatrice di rugby, avvenuta in un tragico incidentesulla statale 172 dei Trulli -, si è aggiunto un misto di incredulità e sconcerto. A lasciare disorientati è il fatto che il responsabile dell’incidente che ha causato la morte della trentaduenne potrebbe essere stato un, Nicola D'Onghia,pere omissione di soccorso. Perché, dopo aver urtato Fabiana, facendola finire contro un muretto a secco con la sua potente Suzuki, se ne è andato come un ‘qualsiasi’ pirata della strada. Interrogato dai carabinieri si è giustificato: "Non mi sono accorto di nulla”. Cosa è successo Tutto è avvenuto la sera del 2 aprile, Fabiana, in sella alla sua Suzuki SV 650, si stava dirigendo a un distributore di carburante per fare il pieno.