Dying for Sex | la storia vera dietro la serie con Michelle Williams

Dying for Sex: la storia vera dietro la serie con Michelle WilliamsNella nuova miniserie Dying for Sex (qui la recensione), Michelle Williams interpreta Molly Kochan, una giovane donna che, di fronte a una diagnosi di cancro al seno in fase terminale, decide di lasciare l’uomo con cui era sposata da 13 anni e di trascorrere gli anni che le restano esplorando i propri desideri sessuali. Ciò che segue nella serie in otto episodi è in egual misura umorismo e strazio, con Molly alla ricerca di avventure erotiche mentre è alle prese con la sua salute in declino. Al fianco di Molly, mentre i suoi incontri sessuali si intensificano e la sua malattia progredisce, c’è la sua migliore amica, Nikki Boyer (interpretata da Jenny Slate).Fino alla sua devastante conclusione, Dying for Sex (interpretato anche da Jay Duplass, Sissy Spacek e Kelvin Yu) si svela dunque essere una storia di auto-scoperta sessuale e di incrollabile amicizia femminile. Leggi su Cinefilos.it for Sex: lalaconNella nuova minifor Sex (qui la recensione),interpreta Molly Kochan, una giovane donna che, di fronte a una diagnosi di cancro al seno in fase terminale, decide di lasciare l’uomo con cui era sposata da 13 anni e di trascorrere gli anni che le restano esplorando i propri desideri sessuali. Ciò che segue nellain otto episodi è in egual misura umorismo e strazio, con Molly alla ricerca di avventure erotiche mentre è alle prese con la sua salute in declino. Al fianco di Molly, mentre i suoi incontri sessuali si intensificano e la sua malattia progredisce, c’è la sua migliore amica, Nikki Boyer (interpretata da Jenny Slate).Fino alla sua devastante conclusione,for Sex (interpretato anche da Jay Duplass, Sissy Spacek e Kelvin Yu) si svela dunque essere unadi auto-scoperta sessuale e di incrollabile amicizia femminile.

Dying For Sex, la recensione: quando malattia e sesso vengono raccontati senza pudore. Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams su Disney+. "Dying for sex", il sesso visto da una malata terminale nella serie con Michelle Williams. Dying for Sex: La toccante storia vera che ha ispirato la serie con Michelle Williams. Michelle Williams racconta Dying for Sex, la sua nuova miniserie da oggi su Disney+. "Dying for sex", avere il coraggio di esaudire i propri desideri. Ne parlano su altre fonti

Dying for Sex: La toccante storia vera che ha ispirato la serie con Michelle Williams - Debutta il 4 aprile su Disney+ la nuova serie Dying for Sex, basata su un podcast di successo di Molly Kochan, una donna che dopo la diagnosi di cancro ha deciso di esplorare i suoi desideri sessuali: ... (comingsoon.it)

Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams su Disney+ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams su Disney+ ... (tg24.sky.it)

Michelle Williams racconta Dying for Sex, la sua nuova miniserie da oggi su Disney+ - Le ideatrici e la protagonista Michelle Williams parlano di Dying for Sex, nuova miniserie su una donna che esplora la complessità dei suoi desideri sessuali a un passo dalla morte, disponibile in str ... (comingsoon.it)