Thesocialpost.it - Ucraina, raid russo sulla città di Kryvyi Rih: morti dei bambini

Leggi su Thesocialpost.it

È di almeno 14, tra cui 6, e oltre 50 feriti il bilancio dell’attacco missilisticoche ha colpito oggi ladiRih, nel centro dell’. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky, che su Telegram ha condannato duramente l’azione militare. Zelensky ha sottolineato che la Russia non ha alcuna intenzione di fermare il conflitto e ha dichiarato: “La Russia non vuole un cessate il fuoco, vuole solo la guerra. L’America, l’Europa e tutti gli altri nel mondo hanno abbastanza capacità per costringerla ad abbandonare il terrore. Questo bisogna garantirlo: la pace è necessaria”.Dialogo diplomatico tra Vaticano e RussiaNella stessa giornata, si è svolto un colloquio telefonico tra monsignor Paul R. Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, e il ministro degli EsteriSergey Lavrov.