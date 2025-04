Genoa Udinese Vieira vince e vede la salvezza | la classifica di Serie A aggiornata

Genoa Udinese finisce 1-0: Vieira non si ferma e ora è quasi salvo. La classifica aggiornata di Serie A

Zanoli segna, il Genoa si prende tre punti ed è virtualmente salvo. Udinese punita dai propri errori, soprattutto quello di Lucca in avvio di ripresa, e battuta per la terza volta di fila. Primo tempo con pochi squilli, padroni di casa aggressivi. Thorsby (5?) di testa impegna in avvio Okoye che si ripete in tuffo su destro di Pinamonti (10?).

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. All.: Vieira. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Vitinha, Messias, Norton Cuffy, Ekuban, Ekhator, Miretti, Matturro, Otoa, Badelj, Kassa, Venturino.

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca.

