Pagelle Genoa-Udinese 1-0 voti e tabellino | Zanoli nel finale Vieira vede la salvezza

Leggi su Sportface.it

Finisce con un 1-0 che sa dilo scontro della tranquillità del Ferraris: è un gol nell’ultimo quarto d’ora di Alessandroa regalare tre punti preziosissimi al, alla quinta vittoria nelle ultime sei giocate in casa e ora a 38 punti con la cura, contro l’di Runjaic che perde invece la terza partita di fila e resta a quota 40. Due squadre ormai salve da tempo, di fatto senza alcun patema d’animo da qui a fine campionato, ma al contempo senza la possibilità di ambire a un inserimento per le coppe europee: sono le uniche due formazioni nella terra di mezzo e nell’anticipo della trentunesima giornata della Serie A 2024/2025 ne viene fuori un match giocato a viso aperto, ma molto, molto equilibrato, proprio come nelle attese.IL RACCONTO DEL MATCHA Marassi nel primo tempo spinge di più il Grifone.