WWE | Miro Rusev apparirà in KnokX Pro durante la settimana di WrestleMania

Miro/Rusev di nuovo per la WWE, l'atleta bulgaro sarà protagonista nella settimana di WrestleMania.La KnokX Pro, la scuola wrestling di Rikishi, ha pubblicizzato la presenza di Miro dal 16 al 18 Aprile a Las Vegas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @KnokXPro (@KnokXpro)A quali eventi parteciperà Miro non è ancora chiaro, ma dal post si può dedurre che sarà una figura importante, visto che si è allenato e formato in quella scuola e ne è uscito a pieni voti nel 2009.La KnoX Pro è partner del WWE ID program e la presenza di Miro non fa altro che avvicinarlo sempre di più al ritorno in WWE.

WWE: Miro/Rusev apparirà in KnokX Pro durante la settimana di WrestleMania.

