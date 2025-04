Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto nel Bolognese: 5 feriti, ci sono anche 2 bambini

Medicina (Bologna), 4 aprile 2025 – Due incidenti nella Bassa. Nel pomeriggio, verso le 18.30, in via Canale Medicina (località Portonovo), frontale tra duevetture. Sulla prima, una Fiat Scudo, viaggiava una famiglia di quattro persone, i genitori e due bimbi di otto e sei anni; nella seconda, tipo suv, c’era solo il guidatore. Ferite lievi per i componenti della famiglia, chestati portati in ospedale per accertamenti, mentre l’uomo ha rifiutato di essere curato.intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella e il 118. Nella mattinata di oggi, poi, nella Bassa, un altro incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Erano quasi le 11 al confine tra Budrio e Molinella, frazione I Casoni. Due, una Peugeout 2008 e una Suzuki Vitara, stavano percorrendo, in direzioni opposte la via Casoni, quando per cause in fase di accertamento, le due macchine siscontrate in un impatto fronto-laterale, all’altezza dell’incrocio con via Idice abbandonata.