Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Mi voglio riprendere il pin subito da The Rock”

e The, ormai sono due nomi ricorrenti durante la Road to WrestleMania, da l’anno scorso i loro destini si sono incrociati spesso, ma un vero e proprio uno contro uno tra i due non c’è mai stato.anche quest’anno ha interagito con, ma per adesso le strade si sono ancora allontanate. Però un episodio rimane:l’anno scorso è stato schienato da Thedurante il main event della Night 1, nel tag team match trae Rollins contro Thee Reigns.stesso è tornato sull’episodio a Pardon My Take, ribadendo che essendo un po’ egocentrico rivorrebbe indietro il pin, ecco il suo discorso:“Ah vero, lo ha fatto (schienarmi) e io sono una specie di individuo egocentrico che rivuole indietro la sua vittoria. Penso che gli rimanga di più di un match e adorerei essere scritturato in uno di essi.