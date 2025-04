Terremoto fortissimo! Scossa di magnitudo 6 9 Allarme tsunami

Terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la costa della Nuova Britannia, nella Papua Nuova Guinea, provocando l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza da parte delle autorità locali e internazionali.La Scossa, registrata a una profondità di 33 chilometri, è stata rilevata dall’Usgs statunitense, dal Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC) e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano.Il Centro di allerta tsunami degli Stati Uniti ha lanciato un Allarme per onde anomale che potrebbero raggiungere un’altezza fino a 3 metri, interessando le coste vicine all’epicentro. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre si susseguono verifiche su eventuali danni a persone o infrastrutture.La Nuova Britannia è situata in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, dove la pressione tra placche tettoniche genera frequentemente eventi di elevata intensità. Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo! Scossa di magnitudo 6.9. Allarme tsunami Leggi su Thesocialpost.it Un fortedi6.9 ha colpito la costa della Nuova Britannia, nella Papua Nuova Guinea, provocando l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza da parte delle autorità locali e internazionali.La, registrata a una profondità di 33 chilometri, è stata rilevata dall’Usgs statunitense, dal Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC) e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano.Il Centro di allertadegli Stati Uniti ha lanciato unper onde anomale che potrebbero raggiungere un’altezza fino a 3 metri, interessando le coste vicine all’epicentro. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre si susseguono verifiche su eventuali danni a persone o infrastrutture.La Nuova Britannia è situata in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, dove la pressione tra placche tettoniche genera frequentemente eventi di elevata intensità.

Oltre 40 scosse di magnitudo uguale o superiore a 2 nel Foggiano in tre mesi. Terremoto a Tonga di magnitudo 7.0 con scosse di assestamento fino a M6.2: revocata l'allerta tsunami. Terremoto davanti alla costa pugliese, scossa di magnitudo 3.8: epicentro in mare, avvertita fino a Trani. Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.8 nel Gargano. Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Potenza. Scossa terremoto Birmania di magnitudo 7.7 più forte del sisma Amatrice. Ne parlano su altre fonti

