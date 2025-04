Internews24.com - Borghi certo: «Luis Henrique Inter? Valori interessanti e in nerazzurro farebbe una cosa»

di RedazioneStefanosi è espresso su, il brasiliano che potrebbe approdare inStefano, dal salotto di Cronache di Spogliatoio, dice la sua sull’eventuale arrivo didel Marsiglia all‘. Le dichiarazioni:LE PAROLE – «A me piace. Sembrava un po’ una causa persa, fu preso dall’Olympique Marsiglia ma non impattò inizialmente e tornò al Botafogo. Dall’anno scorso ha iniziato a sbocciare. Ha qualità, creatività e anche intensità; si butta dentro, si fa valere fisicamente pur non essendo un colosso. Ha qualche buco di concentrazione e qualchepretazione un po’ troppo sgargiante, ma ha deiessanti. Poi abbasserebbe l’età media dell’»STACCO – «Lache più mi colpisce e affascina è che sarebbe uno stacco netto rispetto all’pretazione attuale dell’dei laterali: oggi sono giocatori lineari, estremamente incisivi davanti e qualitativi ma lineari.