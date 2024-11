Gaeta.it - Milan e Cagliari: Fonseca sottolinea l’importanza della prossima sfida

Facebook WhatsAppTwitter Nell’imminenzacontro il, il tecnico del, Paulo, ha espresso il suo punto di vista sulla cruciale partita che attende i rossoneri.ndo il pesocompetizione di campionato,ha evidenziato come ogni punto sia fondamentale in questo momentostagione. L’eccezionale vittoria contro il Real Madrid non deve distrarre dalla necessità di concentrazione e determinazione per il match con il.La vittoria con il Real Madrid e l’atteggiamento perLa recente vittoria in Champions League contro il Real Madrid ha senza dubbio rappresentato un momento di gioia per il, maè chiaro: ciò che conta adesso è il campionato. “Vincere col Real non ha senso se poi non vinciamo col,” ha affermato, rimarcando la necessità di non perdere di vista la realtàcompetizione italiana.