Maccabi-Ajax, violenze contro gli ultras israeliani: "Potrebbero esserci persone in ostaggio"

La partita di Europa League traTel Aviv, che si è svolta ad Amsterdam, è diventata oggetto di una situazione diplomatica delicata. L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha segnalato “attacchi violenti”cittadini, annunciando l’immediato invio di due aerei per il loro recupero. Il nuovo ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha esortato il suo omologo olandese a garantire il ritorno sicuro dei tifosi. L’esercito israeliano ha comunicato che medici e squadre di emergenza partiranno per Amsterdam utilizzando aerei cargo, in collaborazione con il governo dei Paesi Bassi.La polizia olandese sta intanto indagando sulla possibilità che siano stati presi ostaggi tra i tifosi, quanto riferiscono i media. Al momento non ci sono però conferme in merito a questa drammatica eventualità.