Lettera43.it - Le mosse di Vannacci, battezza il movimento fondato dai suoi sostenitori e strizza l’occhio a Rizzo

Appuntamento al 23 novembre, Marina di Grosseto, per la nascita di un “politico”, così è stato definito, durante il primo convegno nazionale del Mondo al contrario organizzato dall’ex colonnello Fabio Filomeni. Ospite d’onore, ovviamente, Roberto, l’eurodeputato eletto con la Lega che ufficialmente tiene «fede alla parola data a Matteo Salvini», ma di fatto battezzerà la fondazione di uncomposto da, che poggia le fondamenta proprio sul libro che lo ha reso celebre.Il feeling con Marco: «Dobbiamo fare come Trump»Ulteriore ambiguità traspare poi dalla promozione che il generale ha riservato all’incontro del 9 novembre a Perugia, dove Fabio Filomeni presenterà il suo libro Morire per la Nato, che vedrà protagonista Marco, candidato governatore dell’Umbria contrapposto a Donatella Tesei, ovvero la presidente uscente che la Lega sosterrà alle prossime elezioni.