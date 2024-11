Ilfattoquotidiano.it - “Le fragilità se le accogli danno forza”: Elodie e Tiziano Ferro che feeling! Negramaro in stato di grazia spingono di brutto. La selezione di Musica di Fatto

C’era grande attesa attorno alla collaborazione dicon. La canzone scelta per sancire il sodalizio artistico tra i due è stata ““, prodotta da Golden Years, scritta dai due due artisti con DJ Toss, Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Pietro Paroletti. Sin dalle prime frasi i due ci catapultano subito in America: “Ad un after alle sei quando eri con lei dentro il bagno un’ora ad una festa a LA nell’ascensore di un hotel al freddo fuori da un set nel parcheggio di un club“. La canzone è squisitamente R&B ed entra in testa dal primo ascolto. Un incontro fortunato. “Questo brano esplora la psicologia umana. Ilè quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa”, ha detto