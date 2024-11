Lazio Baroni | Non dobbiamo porci dei limiti siamo ambiziosi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Non vogliamo che la squadra si ponga deiun gruppo ambizioso”. Dalle anticipazioni della nuova puntata di Dribbling, in onda sabato pomeriggio, l’allenatore della, Marco, ha parlato del momento che stanno vivendo i biancocelesti: “Non si deve mai dimenticare da dove si è partiti e cosa ti ha spinto fin lì. Non esistono formule vincenti, ma esiste una strategia: avere 22 titolari, e questo i calciatori lo hanno recepito bene. Sono un tipo caparbio, il messaggio che posso dare a chi mi guarda è quello di una persona che ha fatto un percorso, credendo in se stesso e in quello che faceva”.E nel frattempo, il club biancoceleste con la propria Fondazione S.S.1900, guidata da Cristina Mezzaroma, ha stretto un accordo a Foemello con il capo del Dap, Giovanni Russo, per un progetto che mira a coinvolgere i detenuti in un percorso di carattere sportivo e formativo per migliorare la socializzazione negli istituti.