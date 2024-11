Lanazione.it - La versione di Cochi a Foiano. Ponzoni, una vita sul palco: "Io e Pozzetto? Senza eredi"

Sessant’anni di spettacolo, teatro, cabaret, cinema, tv, e nell’immaginario degli italiani, all’interno del libro "Ladi" che Aureliopresenterà stasera alle 21 alBook Festival. Appuntamento nella Sala Furio del Furia anche con il giornalista Paolo Crespi., la sua popolarità è strettamente legata a quella del socio e amico di unaRenato, per questo ha scritto adesso Ladi? "La nostra coppia era formata da due persone molto amiche che sono cresciute insieme fin dall’infanzia ma completamente diverse dal punto di vista caratteriale e degli interessi. Io ero orientato verso un mondo che non era quello di Renato, Ladiè il racconto della mia personalità rispetto a quella del mio amico". Il libro, scritto con la collaborazione di Paolo Crespi, è un memoir che trascina il lettore nelladia partire dai ricordi d’infanzia e della guerra fino alle avventure artistiche più recenti, ma si aprono anche squarci inediti sulladi una delle personalità più note e riservate della scena italiana, come nasce? "Da un diario che avevo fatto privatamente per le mie 4 figlie: pensavo fosse il caso che loro conoscessero tutti i problemi e le fortune che ho avuto nella, così che un domani avrebbero potuto conoscermi meglio, ma lì finiva il mio scopo.