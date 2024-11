Lanazione.it - La stagione più amara delle olive. Produzione di olio ai minimi storici: “Penalizzati da parassiti e piogge”

Val di Magra, 8 novembre 2024 - Il lavoro per i frantoi del territorio non manca, ma il bilancio dellain corso (specialmente per i produttori d’) non può certo definirsi quello atteso. A pesare sulla carenza diin provincia sono al momento una molteplicità di fattori che messe insieme hanno determinato sia la caduta precoce dei frutti dall’albero che in alcuni casi, risultati decisamente al di sottoaspettative. “Siamo gli unici a dover attraversare unacosì sfortunata – spiega Luigi Ambrosini, presidente dell’associazione Frantoiani di Confartigianato e titolare del frantoio dei fratelli Ambrosini - dobbiamo fare i conti con la presenza della mosca dell’olivo, la cecidomia, parassita che da alcuni anni ha intaccato la nostra zona che non ha ancora abbandonato la Val di Magra, mentre sia nel Levante Ligure e in Versilia si possano già riscontrare gli effetti positivi della sua dipartita.