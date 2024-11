Gaeta.it - La crescente emergenza oncologica in Italia: la richiesta di assistenza supera l’offerta

Facebook WhatsAppTwitter In, circa 1.000 nuovi casi di cancro vengono diagnosticati ogni giorno, con un incremento annuale stimato dell’1%. Tuttavia, questadomanda disanitaria deve confrontarsi con una situazione allarmante: negli ultimi dieci anni, oltre 1.100 posti letto nei reparti di Oncologia sono stati eliminati. Questo calo ha portato il totale da 5.262 posti nel 2012 a soli 4.159 nel 2022, mentre il numero di oncologi e infermieri è in diminuzione. Queste osservazioni critiche emergono dallo storico 26esimo Congresso nazionale dell’Associazionena di Oncologia Medica , tenutosi a Roma, dove Francesco Perrone, presidente dell’Associazione, ha descritto chiaramente il quadro attuale del sistema sanitario nazionale.Un gap preoccupante tra domanda e offertaFrancesco Perrone ha messo in evidenza il divario temporale tra l’aumento della domanda die la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere a tale bisogno.