Gaeta.it - Intervento innovativo per fratture del femore all’ospedale aziendale dei colli in campania

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, l’Azienda Ospedaliera dei, situata in, ha manifestato un importante passo avanti nel campo della chirurgia ortopedica. Presso l’Ospedale CTO, unchirurgico ha visto l’uso di unchiodo endomidollare, progettato specificamente per trattaredel collo del. Questo dispositivo, dotato di alette di bloccaggio in titanio, rappresenta una novità significativa rispetto alle tecniche tradizionali, migliorando i risultati per i pazienti.Dettagli sull’chiodo endomidollareLa peculiarità del chiodo endomidollare impiantato risiede nelle sue alette di bloccaggio in titanio, che consentono un ancoraggio sicuro all’osso. Questo meccanismo funziona penetrando nella parte corticale dell’osso spongioso, offrendo una stabilità senza precedenti per il paziente.