In migliaia in strada nel Casertano contro il biodigestore

Tempo di lettura: 2 minutidi persone, fra cui tante scolaresche, hanno partecipato a Gricignano d’Aversa, nel, alla manifestazione per dire ‘No’ alla realizzazione di unnella zona industriale. La protestala costruzione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti va avanti da anni a Gricignano, comune che rientra nella cosiddetta Terra dei Fuochi, dunque in un territorio degradato dal punto fi vista ambientale. Numerosi gli striscioni e i cartelloni esposti dal corteo, da tanti ragazzi, recanti scritte come “Giù le mani dal nostro territorio”, “La nostra salute non è un rifiuto”, “No all’inquinamento”, “No ai nuovi impianti di rifiuti in un’area già inquinata”. Presente il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo, che qualche giorno fa ha lanciato alle istituzioni che devono decidere sull’impianto un appello “ad essere sensibili il più possibile al grido di bisogno della nostra gente”; c’era l’amministrazione comunale con il sindaco Vittorio Lettieri, il primo cittadino di Carinaro, Annamaria Dell’Aprovitola, ed esponenti delle amministrazioni di Teverola, Orta di Atella, Cesa, Casapesenna, Aversa, Succivo, Sant’Arpino, Lusciano, Marcianise, Sant’Antimo e della Provincia di Caserta, associazioni e comitati di tutto l’agroaversano.