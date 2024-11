Lanazione.it - Il parco circolante in Toscana è sempre più vecchio secondo un’analisi di Facile.it

Arezzo, 8 novembre 2024 – Ilinpiùtanto che,* di.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a settembre 2024 a 10 anni e 7 mesi, appena l’1,1% in più rispetto ad un anno prima. Laè risultata essere la prima regione in Italia con i veicoli più giovani, con un valore ben al di sotto della media nazionale (11 anni e 8 mesi). Continuando nella lettura dell’analisi si scopre che, vista l’età media dei veicoli, sono tanti coloro che scelgono di aggiungere all’Rc auto anche la copertura assistenza stradale; inla percentuale di automobilisti che ha fatto questa scelta è pari al 34%. I dati provinciali Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in, le auto più vecchie circolano a Grosseto, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 12 anni e 4 mesi.