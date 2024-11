Il misterioso trader che ha guadagnato 18 milioni di dollari scommettendo sulla vittoria di Trump

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ha previsto ladi Donald. Ma anche che il tycoon avrebbe trionfato nel voto popolare. Si fa chiamare Théo e investe su Polymarket. Ovvero una piattaforma di criptovalute. E con i risultati delle elezioni si è portato a casa 48di. Ha utilizzato quattro conti anonimi (Fredi9999, Theo4, PrincessCaro e Michie),che l’ex presidente avrebbe vinto pure gli Stati del Blue Wall. È francese, ricco e ha lavorato comein varie banche. Ha investito 30diperché secondo lui i sondaggi stavano sovrastimando Kamala Harris. «L’ho fatto solo per ottenere un grande profitto, non ho alcun programma o interesse politico», ha detto al Wall Street Journal. E si è fidato nel caso di(molti suoi sostenitori erano riluttanti a dichiararlo oppure non volevano partecipare al sondaggio) usando il metodo dei vicini.