Grande vela in arrivo al porticciolo del Molosiglio: tutto pronto per le regate del Campionato zonale

Il fine settimana si preannuncia ricco di emozioni neldela Napoli, dove la Lega Navale organizza la seconda tappa deldella V zona dedicato alle classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7. Oltre 50 atleti provenienti da tutta la regione si sfideranno in una serie di, offrendo agli spettatori l'opportunità di assistere a un evento sportivo dilivello.Dettagli dell'evento: cosa aspettarsiLesi svolgeranno nei giorni di sabato e domenica, con la partecipazione di 15 atleti della Lega Navale di Napoli, che includono sia giovani under 16 sia velisti master. L'allenatore Cristiano Panada guiderà la squadra locale durante questo importante evento. Michele Sorrenti, presidente della Lega Navale di Napoli, ha sottolineato l'impegno dell'organizzazione per garantire una manifestazione di successo, evidenziando l'importanza di offrire ai giovani velisti non solo un'opportunità di competizione, ma anche la miglior ospitalità possibile.