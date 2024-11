Nerdpool.it - Gli scarabocchi di Maicol&Mirco Opera Omnia: ZZZ è il nuovo volume con la prefazione di Frank Matano

Maicol & Mirco, pluripremiato autore de Glidi Maicol & Mirco, torna in libreria con “ZZZ”, unirresistibiledell’, raccolta integrale delle sue celebri vignette rosse che illuminano anche i tempi più bui: dissacranti, immediate e profonde, indispensabili per la sopravvivenza quotidiana. “In questi disegnini, che in un colpo di palpebra non sembrano niente e nel successivo rendono fortissimamente l’idea, vi rispecchierete e spesso da quel riflesso preferirete sparire. L’essenzialità dei disegni e del testo non permette alla disillusione di dominare per intero le pagine di questo libro. Maicol in fondo è un romantico .”–BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di ZZZ, ildell‘de Glidi Maicol & Mirco.