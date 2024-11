Gamberorosso.it - Gli 8 migliori Valdobbiadene Prosecco Superiore scelti dal Gambero Rosso

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, l’Osservatorio Uiv-Vinitaly sui dati SipSource di agosto ha rilevato che negli Stati Uniti le bollicine italiane hanno superato per la prima volta quelle francesi. Va da sé che a trainare le vendite è il, grazie ad un’ascesa inarrestabile che gli ha permesso di raggiungere e superare lo Champagne.Ed è proprio sulche ci concentriamo qui, riprendendo il discorso sul distretto delse e sul carattere spesso più snello e agile dimostrato da alcuni dei protagonisti del comprensorio.È il caso del Col Credas della famiglia Adami a Farra di Soligo o della Particella 181 delle Sorelle Bronca a Rua di Feletto che sfruttano l’incisività acida per far risaltare la sapidità e l’eleganza che la glera può offrire quando viene dalle vigne più vocate, o quello di Stefano Pola che dalle vigne di Santo Stefano ha ricavato uve per undal carattere suadente e di rara armonia.