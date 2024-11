Ilgiorno.it - Gino Panaiia, sul corpo non ci sono segni di violenza ma rimane il giallo dei 20 chili di eroina griffata

Casarile, 8 novembre 2024 – I tatuaggi sulle braccia e il piede senza una scarpa hanno lasciato sin da subito pochissimi dubbi: è diilritrovato nella tarda mattinata di ieri nel Naviglio Pavese, a metà strada tra Casarile e Rognano. Un passante lo ha notato verso mezzogiorno, in un tratto in cui il corso d’acqua ha una profondità di circa un metro e mezzo, e ha immediatamente allertato il 112. I vigili del fuoco, che meno di 24 ore prima avevano interrotto le ricerche del venticinquenne dopo aver passato al setaccio per cinque giorni rogge e campi, hanno recuperato il cadavere; e gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e del Comando provinciale di Milano hanno confermato in meno di due ore che si trattava proprio del ragazzo residente al quartiere Barona, scomparso nel nulla la notte di Halloween.