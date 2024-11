Anteprima24.it - Fratture al femore, all’Azienda Ospedaliera dei Colli operazioni hi-tech riducono infezioni

Tempo di lettura: 2 minutiÈ un trattamento innovativo quello adoperato, per la prima volta in Campania,dei. Una procedura realizzata all’Ospedale Cto dove, ad un paziente con frattura del collo del, è stato impiantato un chiodo “endomidollare” innovativo, progettato con alette di bloccaggio in titanio integrate. Sono proprio queste piccole alette che consentono il bloccaggio del chiodo, penetrando attraverso l’osso spongioso e ancorandosi nella parte corticale. Al di là dei tecnicismi, “questo particolare dispositivo – spiegano all’ospedale – ha il grande vantaggio per il paziente di garantire tempi chirurgici estremamente ridotti, una minore esposizione alle radiazioni in sala operatoria (anche a beneficio degli operatori), una minor perdita di sangue e pochissime complicanze post intervento, con una sensibile diminuzione del rischio di”.