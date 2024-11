Lanazione.it - Figli di migranti, pisani ad honorem. Mozione respinta dopo quattro ore. E la maggioranza non si spacca

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Quasiore di dibattito consiliare sul tema della cittadinanza aidegli immigrati non scalfiscono più di tanto lache guida la città. Ladel centrosinistra sulla cittadinanza onoraria, presentata dal consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni, al di là delle questioni di principio, aveva il chiaro intento di colpire il bersaglio grosso per esaltare eventualiture del centrodestra ma alla fine latiene. Pisa al centro con Amanuel Sikera conferma la posizione anticipata ieri su La Nazione "di dire no a una proposta esclusivamente simbolica che non aggiunge nulla al riconoscimento di un diritto di quei bambini" e rilancia il tema di favorire "iniziative di educazione civica che accompagnino un reale percorso di integrazione per tutti i nostri concittadini, qualunque siano le loro origini".