Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Miccoli ricevuto da Maria Falcone a Palermo: “Mi ha accolto e ascoltato, la ringrazio con tutto il cuore”

conilla signoraper avermi dato l’opportunità di incontrarla, per avermie per avermi“. Queste sono le parole racchiuse nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram dall’ex capitano del. Un pensiero rivolto ache, sabato scorso, l’ha incontrato a, alla fondazione. La sorella del magistrato ucciso dalla mafia lo hae perdonato. L’ex calciatore era stato condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. E, in alcune intercettazioni emerse nel 2013, aveva offeso proprio il giudice Giovanni, definendolo “fango”. Successivamente, e in varie occasioni, aveva chiesto scusa. Alle parole ha ora fatto seguito anche un gesto concreto: la visita a, la riconciliazione cone in qualche modo con l’intera città.