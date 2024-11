Formiche.net - European security and defence days, il futuro dell’Alleanza secondo Nicola de Santis

A settantacinque anni dalla sua fondazione, la Nato rimane il principale foro politico e militare tra Stati Uniti ed Europa. Le nuove sfide portate dalla guerra in Ucraina e dall'emergere di nuovi attori obbligano oggi l'Alleanza Atlantica a riprendere il suo processo evolutivo. In questo contesto, la nomina di un nuovo segretario generale, Mark Rutte, e la rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti pongono diversi interrogativi sulla direzione che prenderà tale evoluzione. Dal 2% all'arrivo delle truppe nordcoreane in Ucraina, passando per i tentativi di includere la Russia nell'architettura di sicurezza europea post-Guerra fredda, gli "European security and defense days", organizzati dalla Fondazione De Gasperi, hanno visto il dialogo tra Nicola de Santis, capo della sezione Relazioni pubbliche e già vice segretario generale della Nato, e Flavia Giacobbe, direttore di Formiche.