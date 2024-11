Sport.quotidiano.net - Empoli, infermeria piena. Anjorin ancora in forse. D’Aversa: "Match ostico. L’ambiente spinge molto»

di Simone CioniSecondo scontro diretto consecutivo per l’, che dopo il successo casalingo di lunedì scorso contro il Como, stasera sarà di scena a Lecce. Non arrivano buone notizie dall’per Roberto. Oltre al fatto che nessuno degli infortunati recupererà (restano indisponibili Perisan, Ebuehi, Sazonov, Zurkowski, Grassi, Esposito e Fazzini) è inanche la presenza di. Il centrocampista inglese ha infatti accusato dei problemi muscolari e le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo minuto utile. Quasi obbligata quindi la formazione con il ritorno di Goglichidze, dopo un turno di squalifica, sulla linea difensiva e quasi certamente quello di Colombo davanti dal primo minuto. Resta da capire se al fianco di Solbakken o di Pellegri. "Facendo un discorso generico, in quei minuti che hanno giocato insieme contro il Como, Colombo e Pellegri lo hanno fatto bene – ammette, tecnico azzurro –, ma per quanto riguarda domani (oggi per chi legge, ndr) ci prendiamo tutto il tempo a nostra disposizione per valutare bene il recupero di quei giocatori che non giocavano da tanto tempo, visto l’impegno a così pochi giorni di distanza da quello contro il Como".