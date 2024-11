Dilei.it - Donatella Milani, vera storia di Su di noi e l’amore con Pupo: “Chiese il divorzio per me”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

si è raccontata senza remore a La Volta Buona, partendo da quelli che sono stati di fatto i suoi esordi, fianco a fianco con. Una collaborazione che è sfociata in altro, anche se, ammette, era il cantante a essersi innamorato realmente, ben più di lei.Com’è nata Su di noiÈ innegabile come Su di noi sia una delle canzoni più famose della discografia di. Al tempo stesso è divenuta tra le più apprezzate della musica leggera italiana. In pochi ricordano però che il brano è frutto dell’inventiva di.Da giovanissima, ancora minorenne, era impegnata come corista die, durante i lunghi viaggi di lavoro, lo tormentava con le sue composizioni. Era tutto ancora molto grezzo ma desiderava ricevere un suo parere. Gli posizionava una radiolina all’orecchio, così da fargli ascoltare le registrazioni.