Devo dirti una cosa Federica e Alfonso al Grande Fratello ora in casa cambia di nuovo tutto

All’interno delladelPetagna eD’Apice sono stati protagonisti di un acceso confronto che ha riaperto vecchie ferite, riemerse dal loro passato a Temptation Island. La coppia, ormai ex, ha ripreso la discussione sui motivi che li hanno portati alla rottura, con tensioni irrisolte e sentimenti contrastanti.ha espresso il suo disappunto per la decisione didi frequentare il suo tentatore, Stefano, mentreha ribadito la sua posizione: “Io non provo più sentimento per te”. In un momento di pausa nella sauna, i due hanno tentato di affrontare il loro passato e le ragioni per cui la loro relazione è finita.Leggi anche: “Vi prego, guardate”.parla e la reazione degli altri è puro imbarazzoGF,chiude con, pur consapevole del dolore di, ha dichiarato che continuare a screditarla non lo aiuterà.