Ceppaloni accoglie i servizi veterinari dell’ASL Bn Cataudo | Progetto esempio di collaborazione concreta

Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie allacon l‘ASL Benevento e ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), idi Sanità Animale, Ispezione degli Alimenti e Igiene delle Produzioni Zootecniche saranno trasferiti nel Comune di. La sede scelta per questiè l’ex edificio scolastico di Piazza dei Martiri, nella frazione San Giovanni, che il Comune ha concesso in comodato d’uso gratuito all’ASL Benevento.“L’edificio di Piazza dei Martiri – spiega il sindaco di, Claudio– ha finalmente trovato una destinazione d’uso, e sono orgoglioso di vederlo riqualificato per una funzione di grande utilità. Continueremo a lavorare affinché questo sia solo il primo passo verso nuovi progetti di valorizzazione del nostro patrimonio e di sostegno alla comunità”.